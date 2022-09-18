В Сети опубликованы видео мощного землетрясения на Тайване

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В юго-восточной части Тайваня продолжает бушевать землетрясение магнитудой до 7,2 баллов. В Сети появились первые кадры с последствиями разрушительного природного явления. По данным CNA, в регионе объявлено предупреждение о цунами. О погибших и пострадавших информации нет.

Как сообщают авторы портала, в результате произошедшего три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня. 20 пассажиров были эвакуированы со станции.

Также в результате землетрясения рухнуло малоэтажное здание, в котором располагался магазин. В настоящий момент спасатели извлекают из под завалов работников и посетителей заведения.

В свою очередь Центр предупреждения о цунами США выпустил предупреждение о цунами на Тайване. В сообщении говорится, что опасные волны возможны в пределах 300 км от эпицентра вдоль побережья Тайваня.

Ранее стало известно, что у Курильских островов зафиксированы четыре землетрясения магнитудой 5,4, и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.