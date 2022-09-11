Названо число погибших в результате землетрясения в Папуа — Новой Гвинее Жертвами землетрясения в Папуа — Новой Гвинее стали не менее трех человек

Фото: Global Look Press

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,6 в городе Вау на востоке Папуа —Новой Гвинеи, передает Associated Press. Как рассказал агентству руководитель отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Моробе Чарли Масанж, в городе повреждены дома, дороги и больницы.

Три человека погибли в результате оползня в золотодобывающем городе Вау. Другие люди получили ранения в результате падения строений или обломков, а также были повреждены некоторые медицинские центры, дома, сельские дороги и автомагистрали, — говорится в сообщении.

По информации Reuters, землетрясение произошло на глубине 80 км. Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе высоких волн после толчков, но позже риск миновал. Среди населения «поднялась паника».

Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями и видео треснувших дорог, поврежденных зданий и автомобилей.

Ранее стало известно, что у Курильских островов зафиксированы четыре землетрясения магнитудой 5,4, и 4,9. Эпицентры подземных толчков располагались в 158 и 128 километрах от острова Итуруп. После этого в районе Курил произошли еще два землетрясения, магнитудой 4,6 и 4,8.