На Тайване заметили приближение кораблей и самолетов КНР

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Оборонное ведомство Тайваня заявило о возросшей в последние сутки активности Китая. В прилегающей к острову акватории были замечены четыре корабля ВМС КНР, а в воздухе — восемь самолетов.

Сегодня по состоянию к 06:00 утра вокруг Тайваня было обнаружено восемь самолетов и четыре корабля НОАК (Народно-освободительной армии Китая — NEWS.ru), — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, истребители J-10 и стратегические бомбардировщики H-6 КНР в ходе маневров зашли в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке. В ответ был поднят воздушный патруль и развернуты зенитные ракетные комплексы.

Ранее политолог и востоковед Николай Вавилов предположил, что военная операция КНР на Тайване может начаться с ноября 2022-го по конец февраля 2023 года или с середины марта по апрель 2023 года. По его словам, погодные условия играют важную роль в выборе момента для начала вторжения. Летом вести боевые действия в данном регионе было бы тяжело.

Вавилов также рассказал, что вторжение Китая на Тайвань может нанести ущерб России, поскольку через КНР в страну поступает две трети грузов. Конфликт на острове может спровоцировать дефицит многих товаров или рост цен на них. Кроме того, удар будет нанесен китайской, а также в целом мировой экономике.