Пара встречалась 11 лет, родители мужчины были против брака, так как избранница сына была матерью-одиночкой, пишет Asia One . В конце концов они всё же дали своё согласие на свадьбу, которая должна была пройти в этом году. 22 августа женщина попала в аварию, после чего врачи констатировали смерть её мозга. Родственники решили отключить её от систем жизнеобеспечения, а органы передать для трансплантации. Её избранник решил, что это их последний шанс заключить брак.

Taiwanese man marries brain-dead girlfriend right before she gets taken off life support https://t.co/J2nBdd1Hfa pic.twitter.com/zfehMp9vtL