https://static.news.ru/photo/8ec75154-d39f-11e9-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Житель Тайваня женился на своей возлюбленной с мёртвым мозгом. После свадьбы, которая прошла в больничной палате, 32-летнюю женщину отключили от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Пара встречалась 11 лет, родители мужчины были против брака, так как избранница сына была матерью-одиночкой, пишет Asia One . В конце концов они всё же дали своё согласие на свадьбу, которая должна была пройти в этом году. 22 августа женщина попала в аварию, после чего врачи констатировали смерть её мозга. Родственники решили отключить её от систем жизнеобеспечения, а органы передать для трансплантации. Её избранник решил, что это их последний шанс заключить брак.

Taiwanese man marries brain-dead girlfriend right before she gets taken off life support https://t.co/J2nBdd1Hfa pic.twitter.com/zfehMp9vtL — AsiaOne (@asiaonecom) September 9, 2019

Во время свадебной церемонии оба были одеты в красные футболки, а на голове невесты красовалась фата. Жених спросил её, нравится ли ей выбранное им кольцо, после чего надел его на палец возлюбленной, чем довёл её родных до слёз.

Ранее News.ru писал, что во Вьетнаме жених превратил похороны невесты в свадьбу. Он принёс обручальные кольца — своё надел на палец, а кольцо невесты положил у её фотографии.