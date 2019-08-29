Жительница Вьетнама погибла в ДТП за месяц до собственной свадьбы. Её бойфренд, узнав о гибели любимой, прилетел из Японии и устроил «женитьбу» на похоронах.
Молодые люди познакомились во время учёбы в Технологическом университете Хошимина. Последние два года они жили и работали в Стране восходящего солнца. Несколько месяцев назад девушка вернулась во Вьетнам для подготовки к свадебным торжествам, сообщает
25 августа, прокручивая ленту Facebook, молодой человек увидел трансляцию с места аварии. На записи он заметил родственников своей возлюбленной. Он связался с ними и узнал, что девушка погибла. Данг Тхиен Ан вылетел в Хошимин первым же рейсом. Похороны прошли вечером в тот же день.
Во время траурной церемонии молодой человек устроил свадьбу. Он принёс обручальные кольца — своё надел на палец, а кольцо невесты положил у её фотографии.
Я хотел сделать для тебя так много, но сегодня могу сделать лишь это, — прокомментировал парень.
На похоронах он также спел песню, которую планировал исполнить на свадьбе.
Ранее News.ru сообщал, что в Таиланде девушки станцевали на похоронах подруги. Они включили клубную музыку и устроили «дискотеку», чтобы облегчить участь души погибшей.