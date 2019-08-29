https://static.news.ru/photo/a7b166cc-ca72-11e9-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Báo Thanh Niên/youtube.com

Жительница Вьетнама погибла в ДТП за месяц до собственной свадьбы. Её бойфренд, узнав о гибели любимой, прилетел из Японии и устроил «женитьбу» на похоронах.

Молодые люди познакомились во время учёбы в Технологическом университете Хошимина. Последние два года они жили и работали в Стране восходящего солнца. Несколько месяцев назад девушка вернулась во Вьетнам для подготовки к свадебным торжествам, сообщает Asia One .

25 августа, прокручивая ленту Facebook, молодой человек увидел трансляцию с места аварии. На записи он заметил родственников своей возлюбленной. Он связался с ними и узнал, что девушка погибла. Данг Тхиен Ан вылетел в Хошимин первым же рейсом. Похороны прошли вечером в тот же день.

Во время траурной церемонии молодой человек устроил свадьбу. Он принёс обручальные кольца — своё надел на палец, а кольцо невесты положил у её фотографии.

Я хотел сделать для тебя так много, но сегодня могу сделать лишь это, — прокомментировал парень.

На похоронах он также спел песню, которую планировал исполнить на свадьбе.

Ранее News.ru сообщал, что в Таиланде девушки станцевали на похоронах подруги. Они включили клубную музыку и устроили «дискотеку», чтобы облегчить участь души погибшей.