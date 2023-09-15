Монгольская авиакомпания отменит единственный рейс в Россию Авиакомпания Hannu Air отменит единственный рейс из Монголии в Россию

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Монгольская авиакомпания Hannu Air перестанет выполнять единственный рейс в Россию из Улан-Батора в Улан-Удэ с 19 сентября текущего года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе перевозчика. Это связано с неудовлетворительными результатами в рамках продажи билетов и низкого пассажиропотока. Тем не менее компания в ноябре планирует запустить новые рейсы в Хабаровск.

Билеты на последние авиарейсы Улан-Батор — Улан-Удэ на 19 сентября 2023 года можно было приобрести до сегодняшнего дня. Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию, — заявили в авиакомпании.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах компании выполнять рейсы на китайский остров Хайнань. По его словам, продажа билетов может открыться уже в текущем году.

До этого почетный консул РФ в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия рассказала, что Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, работа по его организации ведется. По ее словам, уже проведены переговоры с авиационными властями РФ.

В августе авиакомпания Myanmar Airways International получила разрешение на осуществление рейсов между Мьянмой и Россией. В организации рассказали, что прямое авиасообщение между странами возобновляется 5 сентября. Полеты предусмотрены между Новосибирском и Мандалаем на самолетах А319 дважды в неделю.