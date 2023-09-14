«Аэрофлот» может открыть полеты на китайский остров Хайнань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует начать полеты на китайский остров Хайнань, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ, передает РИА Новости. По его словам, продажа билетов может открыться уже в текущем году.

Планируем полеты в Хайнань. Сейчас ждем разрешения и получения слотов. Мы хотели бы запустить их в 2023 году. Самый главный сдерживающий фактор — это незапущенный безвиз с Китаем, — сказал Александровский.

Ранее Сергей Александровский заявил, что «Аэрофлот» не планирует значительных изменений цен на авиабилеты до конца 2023 года. В следующем году их подорожание прогнозируется на уровне инфляции.

Недавно почетный консул РФ в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия рассказала, что Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, работа по его организации ведется. По ее словам, уже проведены переговоры с авиационными властями РФ. Дипломат высказала свое мнение, сложившееся по итогам переговоров в Москве, отметив, что Аэрофлот заинтересован в полетах в ее страну. Она также напомнила о процедуре, согласно которой посол информирует МИД, а Министерство иностранных дел объясняет ситуацию по вопросу правительству. Оно и принимает решение.