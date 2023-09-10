Филиппины договариваются об организации прямых полетов с Россией Консул Гарсия: Филиппины договариваются об организации прямых полетов с Россией

Фото: Sherbien Dacalanio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Филиппины заинтересованы в организации прямого авиасообщения с Россией, работа по его организации ведется, заявила ТАСС почетный консул РФ в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопез Гарсия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По ее словам, уже проведены переговоры с авиационными властями РФ.

Мы хотели бы запустить прямые полеты между Россией и Филиппинами. Работа по этому проекту ведется. Я только что вернулась из Москвы. Мы встречались по этому вопросу с авиационными властями России, — отметила Арми Лопез Гарсия.

Дипломат высказала свое мнение, сложившееся по итогам переговоров в Москве, отметив, что Аэрофлот заинтересован в полетах в ее страну. Она также напомнила о процедуре, согласно которой посол информирует МИД, а Министерство иностранных дел объясняет ситуацию по вопросу правительству. Оно и принимает решение.

Ранее стало известно, что авиакомпания Myanmar Airways International получила разрешение на осуществление рейсов между Мьянмой и Россией. В организации рассказали, что прямое авиасообщение между странами возобновляется 5 сентября. Полеты предусмотрены между Новосибирском и Мандалаем на самолетах А319 дважды в неделю.