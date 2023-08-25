Еще одна страна возобновит прямое авиасообщение с Россией Myanmar Airways International запустит перелеты между РФ и Мьянмой с 5 сентября

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Авиакомпания Myanmar Airways International получила разрешение на осуществление рейсов между Мьянмой и Россией, сообщает в Telegram пресс-служба Росавиации. В организации рассказали, что прямое авиасообщение между странами будет возобновлено уже 5 сентября. Полеты будут выполняться между Новосибирском и Мандалаем на самолетах А319 дважды в неделю.

Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю, — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее авиакомпания «Россия» сообщила, что возобновит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

До этого авиационные власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на прямые полеты между Москвой и Тбилиси. Первый рейс состоялся 19 мая, с тех пор полеты осуществляются ежедневно. В Агентстве гражданской авиации республики подчеркнули, что планируют разрешить полеты исключительно тем бортам, которые не подпадают под санкции западных стран.