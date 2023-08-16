Авиакомпания «Россия» назвала дату возобновления полетов в Гавану «Аэрофлот»: авиакомпания «Россия» с 24 декабря начнет полеты в Гавану

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Авиакомпания «Россия» возобновит прямые рейсы в Гавану с 24 декабря, сообщает в Telegram компания «Аэрофлот». Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Открываем рейсы в Гавану с 24 декабря! Полёты будет выполнять авиакомпания «Россия» два раза в неделю — по средам и воскресеньям, — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что первый рейс из России после возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами приземлился на Кубе. Отмечается, что в воздухе самолет авиакомпании «Россия» провел чуть более 13 часов после вылета из московского аэропорта Шереметьево. В аэропорту Варадеро самолет, как и всегда при открытии новых рейсов, встречали водяной аркой. Пассажиров встретили кубинцы, подарившие пассажирам соломенные шляпы и небольшие розочки. Все билеты на рейс, выполнявшийся на самолете Boeing-777 на 457 пассажиров, были проданы.

На данный момент рейсы выполняются два раза в неделю, по четвергам и субботам. Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков ранее уверял, что «спрос на билеты колоссальный». При этом за перелет пассажиру придется отдать чуть более 30 тысяч рублей. С сентября по маршруту Москва — Варадеро самолеты станут выполнять по три рейса в неделю.