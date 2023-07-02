Регулярный рейс из России приземлился на Кубе впервые с 2022 года На Кубе приземлился первый регулярный рейс из России с 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первый рейс из России после возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами приземлился на Кубе, сообщает ТАСС. По данным агентства, в воздухе самолет авиакомпании «Россия» провел чуть более 13 часов после вылета из московского аэропорта Шереметьево.

В аэропорту Варадеро самолет, как и всегда при открытии новых рейсов, встречали водяной аркой. Пассажиров встретили кубинцы, подарившие пассажирам соломенные шляпы и небольшие розочки. Также в честь прилета для россиян исполнили национальные песни. Все билеты на рейс, выполнявшийся на самолете Boeing-777 на 457 пассажиров, были проданы.

Агентство отмечает, что рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков ранее уверял, что «спрос на билеты колоссальный». При этом за перелет пассажиру придется отдать чуть более 30 тысяч рублей. С сентября по маршруту Москва — Варадеро самолеты станут выполнять по три рейса в неделю.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал в беседе с NEWS.ru, что на Кубе туристов из России любят и всегда ждут,. По его словам, это одна из стран, где россияне могут отдыхать, не опасаясь негатива в свой адрес на фоне нынешней русофобии в мире.