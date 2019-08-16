https://static.news.ru/photo/7e2286e0-c105-11e9-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 470 тысяч человек приняли участие в митинге против насилия в Гонконге. Акция проходила в центральном районе мегаполиса, в парке Тамар.

Перед собравшимися выступили организаторы демонстрации. Они заявили, что любят и сам город, и весь Китай, а также призвали участников антиправительственных акций рассказать, чем их пугает Пекин, сообщает China Daily .

Один из участников демонстрации сказал журналистам, что пришёл на неё ради спокойной жизни мегаполиса, без беспорядков.

Ранее News.ru писал, что протестные акции в Гонконге 17 августа прошли без серьёзных нарушений. Полицейским пришлось оттеснить вышедших за пределы маршрута митингующих, но до столкновений дело не дошло.