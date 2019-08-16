Свыше 470 тысяч человек приняли участие в митинге против насилия в Гонконге. Акция проходила в центральном районе мегаполиса, в парке Тамар.
Перед собравшимися выступили организаторы демонстрации. Они заявили, что любят и сам город, и весь Китай, а также призвали участников антиправительственных акций рассказать, чем их пугает Пекин, сообщает
Один из участников демонстрации сказал журналистам, что пришёл на неё ради спокойной жизни мегаполиса, без беспорядков.
Ранее News.ru писал, что протестные акции в Гонконге 17 августа прошли без серьёзных нарушений. Полицейским пришлось оттеснить вышедших за пределы маршрута митингующих, но до столкновений дело не дошло.