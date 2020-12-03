МИД КНР заявил о необходимости укреплять стратегические отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/4408232c-3551-11eb-b553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/Global Look Press

Китай придаёт большое значение отношениям стратегического взаимодействия с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По её словам, у России и Китая есть твёрдое политическое желание продолжать укреплять стратегическое взаимодействие и контакты. Кроме того, стороны поддерживают друг друга в борьбе с эпидемией.

Политическое взаимодоверие продолжает укрепляться. Стороны оказывают решительную поддержку друг другу в вопросах, представляющих коренной интерес, — сказала она.

Комментируя прошедшую накануне онлайн-встречу премьера Ли Кэцян с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, Хуа Чуньин подчеркнула, что у Китая и России есть твёрдое политическое желание продолжать укреплять стратегическое взаимодействие и контакты, передаёт РИА Новости.

Ранее Мишустин заявил, что успехи Китая в борьбе с COVID-19 заслуживают самой высокой оценки. Российский премьер напомнил, что в сложившейся ситуации Россия и КНР поддерживают друг друга, направляя гуманитарную помощь, предоставляя медицинский персонал, налаживая производство вакцин и современных лекарственных средств. Он также сообщил, что торговый оборот между Россией и КНР снижался во время пандемии, однако быстро восстановится, писал NEWS.ru.