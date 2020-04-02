МИД КНР резко ответил на обвинения в сокрытии масштабов эпидемии

https://static.news.ru/photo/c639ba2a-74ba-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Хуа Чуньин Фото: Артем Иванов/ТАСС

Китайское правительство считает, что обвинения со стороны США в том, что власти КНР пытались скрыть действительные масштабы эпидемии и число жертв коронавируса, являются лживыми и аморальными.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американская разведка располагает данными о том, что китайские власти пытались скрыть информацию о коронавирусе.

Мы должны полагаться на данные экспертов Всемирной организации здравоохранения и других специалистов в этой сфере, а не лжецов, — заявила Хуа Чуньин.

При этом представитель китайского МИД выразила сочувствие США «из-за той серьезной ситуации, с которой они сейчас сталкиваются». Она отметила, что многие в Вашингтоне пытаются переложить ответственность на другие страны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты пока не имеют возможности подтвердить достоверность показателей по распространению коронавируса в Китае, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на брифинге в Белом доме.