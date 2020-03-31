https://static.news.ru/photo/2e557b16-732c-11ea-b20e-fa163e074e61_660.jpg Хуа Чуньин Фото: AP/TASS

В Китае прокомментировали обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что КНР и РФ распространяют фейки о COVID-19. По словам официального представителя МИД страны Хуа Чуньин, Пекин сохранял открытую позицию с момента вспышки заболевания.

Она отметила, что Китай с самого начала прозрачно и ответственно информировал Всемирную организацию здравоохранения по всем вопросам, связанным с COVID-19. Хуа Чуньин призвала политиков, выдвинувших обвинения, «указать, какие именно данные не являются правдивыми».

У нас нет никакого интереса запускать какую-либо дезинформационную кампанию, — заявила она.

Кроме того, дипломат напомнила, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп по телефону договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, передаёт ТАСС.

То, о чем вы упомянули в корне расходится с тем, о чем договорились лидеры двух стран. Мы надеемся, что официальные лица США сосредоточатся на борьбе с коронавирусом и сотрудничестве двух стран, — подытожила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за распространение фейков об эпидемиях для юридических лиц.