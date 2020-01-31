https://static.news.ru/photo/6968945e-4456-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая раскритиковали включение КНР в список стран с самым высоким уровнем опасности для граждан США.

Слова и действия некоторых американских официальных лиц не только не имеют под собой оснований, но и являются неприемлемыми, — заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает неприемлемым вводить ограничения на поездки из-за коронавируса.

Хуа Чуньин отметила, что Китай информирует другие страны о развитии ситуации в стране. Она подчеркнула, что многие страны предложили КНР свою помощь, а действия США не являются «жестом доброй воли».

Друг познаётся в беде, — заявила Хуа Чуньин.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с четвёртым уровнем опасности в пятницу, 31 января. Американским гражданам рекомендовано покинуть эту страну.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил китайским властям помощь с коронавирусом. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от коронавируса людям.