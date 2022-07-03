КНДР обвинила США в милитаризации Европы и превращении Азии в регион НАТО

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МИД Северной Кореи подверг критике стратегическую концепцию, которая ранее была принята на саммите НАТО, пишет агентство ЦТАК. В дипломатическом ведомстве КНДР обвинили США в милитаризации Европы и попытке превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в плацдарм, который будет использоваться для сдерживания России и Китая.

По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения Азиатско-Тихоокеанского региона в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения, — сказал неназванный источник в ведомстве.

По его мнению, обстановка, которая возникла после очередных «военных действий» со стороны США и их союзников, может быть чревата чередой одновременных ядерных войн на территории Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

НАТО принял новую стратегическую концепцию по итогам саммита, который прошел 28–30 июня. Документ будет считаться так называемой дорожной картой для действий Альянса на ближайшие десять лет. Россия в принятой концепции называется «самой значительной угрозой». Кроме того, в новом документе НАТО в первый раз за всю историю Блока упоминается Китай. Он не указывается прямым противником, однако называется системным вызовом и конкурентом.