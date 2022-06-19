Столтенберг: на саммите НАТО Россию объявят угрозой безопасности

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Участники саммита НАТО в Мадриде намерены объявить Россию угрозой безопасности, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Кроме того, по его словам, планируется заявить, что РФ больше не является партнером военно-политического блока.

Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности, — сказал Столтенберг.

В том же интервью Столтенберг призвал союзников готовиться к затяжному по времени конфликту на Украине. Он уверен, что Альянсу нужно поддерживать Киев весь «военный» период. Генсек НАТО также заявил, что делать это нужно даже ценой высоких затрат, причём это касается не только техники.

Столтенберг назвал фактор, который, как он считает, способен помочь Украине вернуть под свой контроль Донбасс. По его словам, сделать это помогут поставки современного вооружения.