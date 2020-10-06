«Мэр» Бишкека от оппозиции поручил разобрать забор вокруг Белого дома

https://static.news.ru/photo/811d64b8-07d7-11eb-a088-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС

Мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев, провозглашённый оппозицией, сделал своё первое поручение.

Он приказал демонтировать забор вокруг Белого дома, где располагается парламент и администрация президента. Соответствующую информацию представило агентство 24.kg со ссылкой на данный приказ.

Так, Коеналиев поручил за один день организовать и согласовать с государственными органами вопрос демонтажа ограждения.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

По данным минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали около 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Ранее NEWS.ru писал, что работа банкоматов в Киргизии временно приостановлена. Денежные средства из них изъяты. Об этом рассказал президент союза банков республики Анвар Абдраев.