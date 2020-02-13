https://static.news.ru/photo/fb806aee-4ef9-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старшая медсестра госпиталя «Фанцан» для лечения больных коронавирусом в Ухани Чжан Юйцзы отчитала пациентов за нежелание сотрудничать с врачами ради общего дела.

Женщина в числе двух десятков тысяч медработников со всего Китая поехала в провинцию Хубэй, чтобы оказать помощь в лечении COVID-2019. В какой-то момент она не выдержала того, что заразившиеся, которые переносят заболевание в лёгкой форме, постоянно жалуются на то, что хотят домой. Её реакция попала на видео .

Давайте сосредоточимся на общем деле, приложим усилия, чтобы как можно раньше вернуться домой, — сказала она.

Медсестра также попросила в случае необходимости обязательно обращаться за помощью к медикам.

Хорошо? — спросила Юйцзы, услышав в ответ утвердительные ответы и аплодисменты благодарных пациентов.

Позднее с ней связались представители популярного стримингового сервиса Pear Video. Юйцзы рассказала им, что работает медсестрой на протяжении 13 лет. В Ухань она приехала 8 февраля и почти сразу услышала от коллег рассказы о больных, которые плюются в санитарном пункте. После она решила серьёзно поговорить с ними.

Женщина напомнила пациентам, что из Внутренней Монголии прилетели 100 медсестёр, чтобы оказать им помощь.

Я иногда тоже прекрасно их понимаю, во время работы я очень устаю, а когда одета в защитный костюм и много говорю, иногда не хватает кислорода, настроение тоже не всегда стабильное, — поделилась она.

Несмотря на это, отметила Юйцзы, все должны работать вместе, чтобы как можно быстрее побороть коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что две медсестры в защитных костюмах устроили «площадные танцы» в одной из больниц. Таким образом они решили подбодрить заражённых и помочь им размяться.