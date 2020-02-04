https://static.news.ru/photo/4f941a22-4711-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Willie Siau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни медиков Гонконга второй день бастуют из-за открытых границ с материковым Китаем. Медицинские работники отказываются выйти на работу, пока границы полностью не закроют. Об этом сообщил ТАСС.

В связи с отсутствием большого числа сотрудников на дежурстве работа служб скорой помощи в государственных больницах была в определенной степени затронута сегодня, — привёл ТАСС сообщение гонконгских органов здравоохранения.

В первый день забастовки приняли участие почти три тысячи медицинских работников. Участники забастовки боятся, что Гонконг не справится с количеством пациентов, заражённых коронавирусом. Управление медицинских учреждений призывает активистов вернуться к работе.

Ранее власти Гонконга сообщили о закрытии всех КПП на границе с материковым Китаем, кроме двух.

Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом, писал NEWS.ru ранее.