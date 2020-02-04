Сотни медиков Гонконга второй день бастуют из-за открытых границ с материковым Китаем. Медицинские работники отказываются выйти на работу, пока границы полностью не закроют. Об этом
В связи с отсутствием большого числа сотрудников на дежурстве работа служб скорой помощи в государственных больницах была в определенной степени затронута сегодня, — привёл ТАСС сообщение гонконгских органов здравоохранения.
В первый день забастовки приняли участие почти три тысячи медицинских работников. Участники забастовки боятся, что Гонконг не справится с количеством пациентов, заражённых коронавирусом. Управление медицинских учреждений призывает активистов вернуться к работе.
Ранее власти Гонконга сообщили о закрытии всех КПП на границе с материковым Китаем, кроме двух.
Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом, писал NEWS.ru ранее.
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