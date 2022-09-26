MBC: глава Южной Кореи прилюдно выругался после разговора с Байденом MBC: глава Южной Кореи Сок Ёль назвал конгрессменов «дебилами» после разговора с Байденом

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юн Сок Ёль

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал «дебилами» конгрессменов США после разговора с коллегой Джо Байденом. Слова президента своим помощникам попали в кадр MBC.

Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе, — сказал южнокорейский лидер.

CNN предположил, что замечание Сок Ёля относилось к обещанию Джо Байдена внести $6 млрд в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, на что ему потребуется одобрение конгрессменов.

В Южной Корее уже последовали объяснения скандальной ситуации. Так, премьер-министр страны Хан Док Су заявил, что неясно, о чем именно говорил глава государства, якобы точную формулировку заявления Сок Ёля на кадрах не слышно. Пресс-секретарь президента Ким Ын Хе подчеркнул, что высказывание южнокорейского лидера не относилось к США, при этом многие зрители просто «ослышались».

Ранее стало известно, что Южная Корея, оставаясь в западном лагере, дипломатически, а также экономически поддерживает Киев, присоединившись к антироссийским санкциям. Вместе с тем Сеул явно не торопится сжигать все мосты в отношениях с Москвой, всячески давая понять, что против РФ он и его бизнес действуют «по вынужденному минимуму», а сам он будет готов возобновить сотрудничество с Россией в полном объеме, как только позволит ситуация.