«Кошмар ВСУ»: в Индии рассказали о работе российских вертолетов Ка-52 Hindustan Times высоко оценило работу российских Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали «кошмаром» для Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает индийское издание Hindustun Times. Авторы портала отметили, что боевые машины выслеживают и бьют по позициям украинских войск на юге Донецка и в Красном Лимане.

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане, — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что экипажи «Аллигаторов» с помощью управляемых ракет уничтожили множество единиц бронетехники ВСУ, а также их опорные пункты.

Ранее российский вертолет Ка-52 уничтожил на Запорожском направлении БТР Stryker украинских войск. Для точного выстрела по американской технике, переданной ВСУ, была использована управляемая ракета.

Минобороны РФ также показало видео уничтожения позиций украинских войск экипажами вертолетов Ка-52 в зоне СВО. В ведомстве уточнили, что экипажи Ка-52 нанесли удар ракетами по укрепленным пунктам ВСУ. Поражение целей «на отлично» подтвердил позже наводчик.