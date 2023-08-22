«Аллигатор» подбил украинский БТР Stryker под Запорожьем и попал на видео

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» уничтожил на Запорожском направлении БТР Stryker украинских войск, видео удара разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, для точного выстрела по американской технике ВСУ была использована управляемая ракета.

На кадрах видно, как в направлении БТР летит ракета, затем раздается звук взрыва и появляются клубы дыма.

Похожую успешную атаку экипаж российского вертолета Ка-52 провел 21 августа на Южно-Донецком направлении. Там был подбит украинский бронетранспортер. Техника противника была также ликвидирована ударом управляемой ракеты.

Ранее командир российского вертолетного звена с позывным Самара рассказал, как на Ореховском направлении его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ зарубежного производства. По его словам, были разбиты американские, немецкие и турецкие машины. В ударной группе, участвовавшей в уничтожении бронетехники противника, было три вертолета. Ка-52 был в группе «основным ударным кулаком» с оптикой и управляемыми ракетами «воздух — поверхность».