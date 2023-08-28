Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ вертолетами Ка-52

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вертолет Ка-52

Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины в зоне действия спецоперации, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство поделилось кадрами удара российских экипажей.

Поступила боевая задача поразить наступающую силу противника. Выполнили полет в составе группы с Ми-28, прикрывал Ми-8. Вышли в заданный район, отработали неуправляемым авиационным вооружением, цель поразили, — отметил старший летчик с позывным Ван Дамм.

В Минобороны уточнили, что экипажи Ка-52 и Ми-28 нанесли удар ракетами по укрепленным пунктам ВСУ. Поражение целей «на отлично» подтвердил позже наводчик.

Ранее сообщалось, что российские военные сбросили ракеты с вертолетов на украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Кадрами с места поделилась пресс-служба Минобороны РФ. На видео показано, как бойцы ВС РФ находят цель удара, после чего запускают в нее боеснаряд. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута, а техника уничтожена. До этого военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры подбитого Вооруженными силами России в зоне СВО немецкого танка Leopard.

