Коронавирус вызвал рекордный спад в экономике Гонконга

https://static.news.ru/photo/01336b94-8dfc-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордный одноквартальный спад экономики случился в Гонконге во время пандемии COVID-19. ВВП этого специального административного района Китая упал на 8,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года.

По информации ТАСС, спад в январе–марте 2020-го превзошёл рекорд Азиатского финансового кризиса 1998 года, когда гонконгский ВВП сократился на 8,3%. Местные власти связали негативный результат «со слабыми показателями как внутреннего, так и внешнего спроса в условиях пандемии».

Секретарь администрации Гонконга по финансовым вопросам Пол Чан предупредил, что рецессия в экономике «неизбежно окажется хуже, чем прогнозировалось», и годовой ВВП потеряет 4–7%.

Как писал NEWS.ru, коронавирус поразил более 3,5 миллиона человек, за пять месяцев распространившись из китайского города Ухань почти по всему миру. Гонконг оказался в числе первых столкнувшихся с инфекцией районов, но число заражённых там едва превысило тысячу человек.