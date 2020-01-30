https://static.news.ru/photo/7f864580-4323-11ea-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Kaihua/Xinhua/Global Look Press

Заражение человека коронавирусом нового типа подтвердили в Тибетском автономном округе.

Тибет был последней территорией в Китае, где не фиксировались случаи заболевания. Теперь 2019-nCoV проник во все регионы и провинции страны.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Также в Китае назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса в стране. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.