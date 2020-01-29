Вспышка коронавируса потрясла китайские соцсети. Набирают популярность конспирологические теории, согласно которым вирус создало китайское правительство для уменьшения населения страны. Наряду с невероятными слухами в соцсетях звучит и вполне обоснованная критика чиновников, которые недостаточно быстро среагировали на угрозу. Западные аналитики полагают, что эпидемия коронавируса — самый большой вызов власти председателя КНР Си Цзиньпина за всё время его правления.

Китайский лидер Си Цзиньпин взял борьбу с коронавирусом в свои руки. На экстренном совещании Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ПК Политбюро ЦК КПК) он признал быстрое распространение вируса и пообещал принять все меры для борьбы с этим «дьяволом». Тем не менее в умах китайцев до сих пор жива память об эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, когда руководство страны долгое время скрывало масштаб бедствия. Поэтому, хотя в этот раз Пекин среагировал более оперативно, на китайской веб-платформе Weibo циркулируют теории о масштабном заговоре властей.

Распространители слухов предполагают, что чиновники не только занижают количество жертв, но и сами могли организовать эпидемию для контроля популяции. Им сопутствует традиционный набор конспирологических теорий о причастности к происходящему США и разработчиков биологического оружия. Хотя ни одно из подобных предположений не выдерживает критики, по мнению экспертов, они многое говорят о настроениях простых китайцев.

Li Yibo/Global Look Press

Это, возможно, самый большой вызов, с которым Си Цзиньпин столкнулся с момента прихода к власти в 2012 году, — подчеркнула в разговоре с CNBC специалист по Китаю Eurasia Group Аллисон Шерлок. — Думаю, председатель Си и его правая рука, премьер-министр Ли Кэцян, осознают, что ставки очень высоки. Ошибки, допущенные в борьбе с вирусом, не только привели к его быстрому распространению, но и подорвали доверие население к правительству.

Конечно, китайский сегмент интернета подвергается жёсткой цензуре, однако медиа аналитики зафиксировали множество способов обойти ограничения, которые используют китайцы. Так, пользуясь недавним выходом сериала «Чернобыль» они называют вирус «чернобыльским взрывом», намекая, что китайское руководство, как и советское в случае с аварией на ЧАЭС, пытается скрыть всю правду о происходящем. Также КПК, судя по всему, позволяет интернет-пользователям критиковать чиновников на региональном уровне, чтобы перенаправить народный гнев с высших эшелонов власти на более низкие. Особенно много недовольства китайцы высказывают в адрес губернатора провинции Хубей (где расположен город Ухань — эпицентр распространения нового коронавируса) Ван Сяодуна, который довольно неубедительно говорил на пресс-конференции и несколько раз перепутал данные.

Это первый раз, когда мне удалось покритиковать такого высокопоставленного чиновника, — приводит Reuters слова одного из пользователей Weibo о Ван Сяодуне. — Но мне не нужно беспокоиться о том, что мой аккаунт заблокируют или поместят в чёрный список.

Западные эксперты отмечают , что за время правления Си Цзиньпину удалось сплотить элиты и укрепить вертикаль власти. Однако его беспрецедентный авторитет во всех сферах жизни страны приводит к тому, что чиновники на региональном уровне боятся брать инициативу в свои руки. Так, только после официального брифинга Си об эпидемии 20 января, региональные власти начали предпринимать решительные действия для борьбы с коронавирусом.

По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, народное недовольство может затронуть и высшие эшелоны китайской власти, но только в случае, если ей не удастся быстро подавить эпидемию.

Поведение властей в ходе стихийных бедствий и эпидемий всегда вызывает определённую реакцию общества. И предыдущая большая эпидемия — вспышка атипичной пневмонии в начале 2000-х — тоже привела к критике китайского руководства за недостаточно быструю реакцию и сокрытие информации. Мы видим, что уроки из этой ситуации были извлечены: власти сегодня показывают очень высокий уровень прозрачности, постоянно обновляют данные и демонстративно подчёркивают, что они ни в коем случае не умаляют серьёзность ситуации, идут на исключительные меры безопасности, парализуют жизнь целых городов. Если эпидемию удастся локализовать и подавить в относительно короткие сроки, китайское правительство, наоборот, сможет заявить: мы извлекли все уроки и, вот, смотрите, как мы умеем с этим справляться. Если же ситуация выйдет из-под контроля, конечно, это нанесёт ущерб авторитету власти. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Коронавирус заразил тысячи китайцев не в самое удачное для Си Цзиньпина время. В прошлом году вызов его авторитету бросил бунтующий Гонконг. В этом году к его проблемам добавилось переизбрание Цай Инвэнь на пост президента Тайваня — она выступает за независимость острова от материкового Китая (в рамках существующего соглашения между Пекином и Тайбэем острову позволено иметь собственное правительство в обмен на формальное признание его частью Китая). Между тем торговые переговоры с США проходят не лучшим образом: Вашингтон уже вынудил Пекин пойти на уступки.