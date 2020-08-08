Корейцев разозлила депутат в мини-платье

https://static.news.ru/photo/68c92582-d95b-11ea-9de2-fa163e074e61_660.jpg Рю Хочжон Фото: ryuhojeong92/twitter.com

В Южной Корее парламентарий Рю Хочжон пришла на пленарное заседание в очень коротком платье, вызвав гнев общественности и волну споров о том, как нужно одеваться законодателям.

Фото с сессии Национального собрания попали в Сеть и сразу же возмутили корейцев, которые обрушились на женщину с критикой.

Рю Хочжон выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь, / Она в бар пришла? /В бикини скоро на работу придёт, — писали разгневанные жители страны.

Она пояснила, что авторитет депутатов должен быть основан не на одежде и пообещала продолжить традиции.

Депутат напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами. Её поддержали и однопартийцы из Партии справедливости, выразив сожаление о том, что политика начали травить в Сети из-за платья, забыв о результатах её работы.

Со словами поддержки в адрес Рю Хочжон выступила и депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая заявила, что коллега смогла изменить слишком авторитарную атмосферу парламента.

Как писал NEWS.ru, ранее каталонские депутаты одобрили резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.