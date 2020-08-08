Корейцев разозлила депутат в мини-платье

Она пояснила, что авторитет депутатов должен быть основан не на одежде и пообещала продолжить традиции.
Депутат напомнила, что авторитет парламента основан не на одежде и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами. Её поддержали и однопартийцы из Партии справедливости, выразив сожаление о том, что политика начали травить в Сети из-за платья, забыв о результатах её работы.
Со словами поддержки в адрес Рю Хочжон выступила и депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая заявила, что коллега смогла изменить слишком авторитарную атмосферу парламента.
Как писал NEWS.ru, ранее каталонские депутаты одобрили резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.