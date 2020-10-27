Контингент США поставит точку в споре Японии и Китая

Командование Вооружённых сил (ВС) США в Японии рассматривает возможность отправки военнослужащих для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора между контролирующим их Токио и Пекином. В частности, это допустил командующий американским контингентом генерал-лейтенант Кевин Шнайдер. Ситуация не обещает поблажек Китаю, особенно если учесть первую программную речь, которую произнёс премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он пообещал в отношениях с КНР «отстаивать то, что следует отстаивать».

Заявление Шнайдера прозвучало на фоне начавшихся совместных с японской стороной учений под кодовым названием Keen Sword 21, которые по задумке должны пройти на военных объектах материковой части Японии, вблизи южной префектуры Окинава, а также в прилегающих территориальных водах.

Японско-американские операционные способности делают возможной переброску подразделений для защиты островов Сенкаку, — сообщил американский военачальник.

В ситуации вокруг Сенкаку в очередной раз появились признаки обострения в октябре, когда в середине месяца китайские патрульные корабли оказались в непосредственной близости от объектов и пребывали в этих водах в течение рекордного по длительности периода времени — около 60 часов. Причём японские силы безопасности открыто потребовали покинуть зону Сенкаку, однако китайцы эти требования проигнорировали и даже осуществили опасный манёвр, сблизившись с японским рыболовецким судном.

Пекин видит в островах свою незаконно оккупированную территорию и требует пересмотра её статуса. Ситуацию существенно усугубило то, что в сентябре 2012 года Токио сообщил о выкупе этих островов у частных владельцев, которые являлись гражданами Японии.

Александр Поляков/РИА Новости

На прошлой неделе японский министр обороны Нобуо Киси, выступая на открывшейся в Токио конференции по вопросам сотрудничества с США, выразил уверенность, что власти КНР в настоящее время форсируют территориальные изменения в регионе, применяя свои военные возможности.

Китай, демонстрируя силу, ускоряет изменение ситуации в регионе в одностороннем порядке и провоцирует эскалацию даже в условиях распространения коронавируса, — пояснил Киси.

Эту точку зрения разделяют пришедший недавно на пост премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и глава Индо-Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Филип Дэвидсон. Так, в ходе состоявшейся недавно в Токио совместной встречи они выразили тревогу по поводу активности КНР, которая, по их оценкам, направлена на одностороннее изменение ситуации в Восточно-Китайском, а также в Южно-Китайском морях. Стороны волнует усиление китайского военного присутствия и попытки Пекина балансировать на грани войны. Такое поведение открыто противоречит реализации так называемой концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона.

Не исключено, что ситуацию может качественно поменять политика сменившегося в сентябре японского премьер-министра. В ходе своей первой программной речи перед парламентариями 26 октября Ёсихидэ Суга объявил, что союз его страны с Америкой — это одна из основ внешнеполитической концепции. Именно с опорой на этот альянс глава правительства выразил намерение развивать отношения с другими региональными игроками. Что же касается Китая, то сотрудничать с ним Ёсихидэ Суга пообещал «по общим проблемам и в то же время отстаивать в отношениях с ним то, что следует отстаивать». Однако учитывая агрессивную антикитайскую политику Вашингтона, можно ожидать, что он потребует от Токио более жёсткого подхода к вопросам, связанным с выработкой ответа на китайскую политику.