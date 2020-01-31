https://static.news.ru/photo/651512a6-43f2-11ea-8524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае. Количество жертв превысило 200 человек.

Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались. При этом 42 смерти зарегистрировано в провинции Хубэй, а одна — в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.

Ранее NEWS.ru писал, что китаянка по фамилии Цзян, излечившаяся от коронавируса нового типа, рассказала о болезни. По её словам, в эпицентре пневмонии, городе Ухане, она проработала несколько лет. 15 января китаянка решила поехать в родной город, но по приезду резко почувствовала себя плохо.