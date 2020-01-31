Более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае. Количество жертв превысило 200 человек.
Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки
Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.
Ранее NEWS.ru писал, что китаянка по фамилии Цзян, излечившаяся от коронавируса нового типа, рассказала о болезни. По её словам, в эпицентре пневмонии, городе Ухане, она проработала несколько лет. 15 января китаянка решила поехать в родной город, но по приезду резко почувствовала себя плохо.
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