В Китае казнили водителя агрегатора такси Didi Chuxing, которому был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство девушки. Та была клиенткой сервиса, которую мужчина так и не довёз до места назначения.
Перед казнью таксисту позволили увидеться с родственниками, передаёт
Резонансное убийство было совершено в августе 2018 года в провинции Чжэцзян. 20-летняя местная жительница воспользовалась услугой «попутный автомобиль». Через некоторое время после того, как она села в машину, девушка написала подруге, что водитель везёт ей по пустынной горной дороге, а вскоре отправила сообщение с просьбой о помощи и больше на связь не выходила.
Когда полиция задержала водителя, тот сознался в изнасиловании и убийстве, после чего показал место, куда бросил тело погибшей.
Как ранее писал News.ru, после этого случая компания Didi Chuxing отказалась от услуги «попутный автомобиль» по всей стране.