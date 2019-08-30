https://static.news.ru/photo/1403fa42-cb04-11e9-95af-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/Global Look Press

В Китае казнили водителя агрегатора такси Didi Chuxing, которому был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство девушки. Та была клиенткой сервиса, которую мужчина так и не довёз до места назначения.

Перед казнью таксисту позволили увидеться с родственниками, передаёт РИА Новости .

Резонансное убийство было совершено в августе 2018 года в провинции Чжэцзян. 20-летняя местная жительница воспользовалась услугой «попутный автомобиль». Через некоторое время после того, как она села в машину, девушка написала подруге, что водитель везёт ей по пустынной горной дороге, а вскоре отправила сообщение с просьбой о помощи и больше на связь не выходила.

Когда полиция задержала водителя, тот сознался в изнасиловании и убийстве, после чего показал место, куда бросил тело погибшей.

Как ранее писал News.ru, после этого случая компания Didi Chuxing отказалась от услуги «попутный автомобиль» по всей стране.