Китайский вирусолог предупредил о второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный китайский эпидемиолог Чжан Вэньхун заявил, что страну может охватить новая волна коронавируса. Она с наибольшей долей вероятности случится уже осенью.

Вторая волна эпидемии осенью-зимой придёт обязательно, поскольку обстановка в странах мира остаётся достаточно серьёзной, сохраняется риск её распространения, если не удастся сейчас остановить её за рубежом, — цитирует его «Интерфакс».

При этом эксперт отметил, что на этот раз Китай подготовился основательно, при росте случаев инфицирования в стране будут приняты все необходимые меры.

В свою очередь китайский вирусолог Чжун Наньшань подчеркнул, что на сегодняшний день Китай является лидером в борьбе с COVID-19 в мире.

На сегодня, если считать число заболевших и скончавшихся в Китае на 100 тысяч человек населения, то эти показатели в Китае являются самыми низкими в мире, — пояснил он.

Специалист добавил, что сейчас в стране разработаны пять типов вакцин, все они проходят второй этап клинических испытаний.

Ранее правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй. Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса. Он отметил, что в Китае было проведено расследование, протестирована продукция рынка и тесты показали, что продаваемые животные не были источником вспышки коронавируса в Китае, писал NEWS.ru.