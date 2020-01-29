Самолёт китайской авиакомпании Juneyao Airlines, следовавший рейсом из японской Осаки в Шанхай, изменил направление полёта и приземлился в Ухани.
Как
После возвращения самолёта в Шанхай его продезинфицировали, а 11 членов экипажа добровольно вызвались побыть в карантине в течение 14 дней.
Ухань в провинции Хубэй стала главным очагом распространения коронавируса 2019-nCoV. К 29 января количество заболевших вызванной вирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек, сообщал NEWS.ru. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.
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