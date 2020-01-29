https://static.news.ru/photo/9da35930-42a2-11ea-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёт китайской авиакомпании Juneyao Airlines, следовавший рейсом из японской Осаки в Шанхай, изменил направление полёта и приземлился в Ухани.

Как передаёт РИА Новости, экипаж с согласия авиакомпании поменял маршрут по просьбе пассажиров из провинции Хубэй. Таковых на борту было 94 человека, и изначально они собирались добираться до Ухани рейсами других авиакомпаний из Шанхая. Пассажиры встретили аплодисментами объявление бортпроводника о перемене маршрута.

После возвращения самолёта в Шанхай его продезинфицировали, а 11 членов экипажа добровольно вызвались побыть в карантине в течение 14 дней.

Ухань в провинции Хубэй стала главным очагом распространения коронавируса 2019-nCoV. К 29 января количество заболевших вызванной вирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек, сообщал NEWS.ru. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.