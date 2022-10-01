Китайский дипломат поиздевался над США после аварий на «Северных потоках»

Фото: kustbevakningen

Китайский дипломат Цао И выложил у себя в Twitter издевательскую картинку, обличающую власти США после аварий на нитках «Северных потоков». Содержание картинки указывает на то, что у американцев якобы были все основания, чтобы приложить свою руку к произошедшему.

Рисованные человечки, отвечающие за Вашингтон на вопросы «Кто ненавидит российские газопроводы?», «Кто пытался остановить их строительство?», «Кто сказал, что уничтожит их?» и «Кому выгодно их разрушение?» отвечают одинаково: «США».

При этом на вопрос «Кто повредил газопроводы?» ответ оказался другим.

Мы не знаем! — говорят персонажи-американцы.

В ночь на 26 сентября на обеих нитках «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Уже несколько стран, включая РФ и саму Данию, не исключили, что к произошедшему привела диверсия.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что США получают максимум выгоды от повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, разрыв связей между Россией и Евросоюзом в газовой сфере «сжег мосты» в их отношениях. Теперь европейским странам придется искать других поставщиков и подписывать новые контракты, в том числе с американскими партнерами.