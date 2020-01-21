https://static.news.ru/photo/726e9bd4-3cd1-11ea-b6b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/metesohtaoglu

Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа, распространяющийся в Китае, может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.

По его словам, пока выявлен респираторный путь распространения инфекции, но чиновник призвал граждан не ездить в Ухань, центр распространения болезни, даже к родственникам на празднование Нового года, а жителям Уханя, в свою очередь, не покидать пределы города, передаёт «Интерфакс».

Руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил информацию о том, что вина за заражение людей лежит на незаконной торговле дикими животными на уханьском рынке.

Также Ли Бинь добавил, что вспышка в Ухане практически локализована и все силы брошены на борьбу с вирусом и профилактику.

В то же время в Макао — городе в 60 километрах от Гонконга — подтвердили первый случай заболевания пневмонией нового типа. В местную больницу поступила 52-летняя женщина, приехавшая из Уханя.

Как писал NEWS.ru ранее, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до девяти человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.