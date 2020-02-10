https://static.news.ru/photo/7ed34520-4bfc-11ea-b582-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: gov.cn

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил местную общину (микрорайон) «Анхуали» в пекинском районе Чаоян. Лидер проверил эффективность мер по сдерживанию вспышки коронавируса нового типа на местах.

Чиновник проводил инспекцию в защитной маске. Медики измерили у него температуру, говорится на официальном сайте Госсовета КНР. Политик также поинтересовался у жителей микрорайона не нуждаются ли они в предметах первой необходимости и продуктах питания.

После этого Си Цзиньпин посетил госпиталь «Дитань», оценил условия содержания пациентов, заражённых новым коронавирусом. Также он пообщался по видеосвязи с больницей для тяжелобольных в городе Ухань, выслушал доклад о ситуации с распространением инфекции.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чен, только 30-50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас, писал NEWS.ru.