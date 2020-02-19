https://static.news.ru/photo/4313ba94-5320-11ea-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Следы коронавируса COVID-19 можно обнаружить у человека с низким числом иммунных клеток из разряда эозинофилов с вероятностью в 80%. Об этом заявили китайские молекулярные биологи.

По их словам, после начала эпидемии врачи не успевали вовремя ставить диагноз и отправлять пациентов на карантин.

Чтобы ускорить диагностику, нам нужно было найти уникальную черту этой болезни, — рассказали исследователи.

Биологи Уханьского университета науки и технологии изучили различия в анализах 50 больных коронавирусом, а также аналогичного количества людей с другими респираторными болезнями. Выяснилось, что пониженное число лейкоцитов в крови не является опознавательной чертой новой болезни, как ученые считали ранее. При этом низкое количество эозинофилов — подтипа лейкоцитов практически всегда свидетельствовало о наличии коронавируса.

Медики выяснили, что замеры доли эозинофилов и проявляющиеся симптомы болезни в 80% случаев позволяют подтвердить у пациента коронавирус. Новая методика в 1,5 раза точнее, чем результаты анализов крови и данные с компьютерных томографов, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что китайские медики запустили в производство первое лекарство от коронавируса. Речь идёт о препарате Favipiravir или Avigan. Оно получило новое название, которые по-русски звучит как «Фавэйлавэй». Российские эксперты неоднозначно оценили новую вакцину — она может быть токсичной и неэффективной.