Первое лекарство от коронавируса запущено в производство в Китае. Это препарат, ранее известный как Favipiravir или Aviga. Он получил официальное одобрение местных властей на включение в список лекарств, потенциально эффективных в лечении новой болезни. Российских эксперты отнеслись к этому средству неоднозначно: препарат может быть токсичным и неэффективным.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Общее число заболевших китайским коронавирусом в мире сейчас составляет более 70 тысяч, а более 1,7 тысяч человек умерли от инфекции. Случаи заражения зафиксированы в 29 странах мира. Среди больных есть и россияне — 17 февраля болезнь была выявлена у нашей соотечественницы — пассажирки круизного лайнера Diamond Princess.
Директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь отметил, что клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса во время исследований показали несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового коронавируса, а некоторые вакцины уже тестируют на животных.
Китайский препарат ингибирует (подавляет или задерживает течение физиологических и физико-химических процессов — NEWS.ru) РНК-содержащие вирусы, к которым и относится коронавирус. В России выпускаются лекарства с аналогичным эффектом, например Рибавирин, заявил в беседе с NEWS.ru вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского Михаил Щелканов. Принимать такие таблетке нужно с осторожностью, самолечение недопустимо.
Подобные препараты дают определенную степень токсичности. Поэтому я бы не рекомендовал их пить без наблюдения специалиста. Лучше их принимать в клинических условиях, под присмотром врача.
Препараты против короновируса нужно пить всем заболевшим. Даже если человек переносит недуг легко, он может заразить людей с ослабленным организмом. Наиболее уязвимы перед болезнью дети, беременные женщины, старики, курящие, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил Щелканов.
В свою очередь, доктор медицинских наук и вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев усомнился в абсолютной эффективности любых препаратов для лечения вирусов: создать подобное лекарство крайне сложно. Необходимо соблюсти три противоречащих друг другу условия.
Препарат должен быть способен проникнуть внутрь клетки, ведь все вирусы — внутриклеточные паразиты. При этом вещество не должно «ломать» обменные процессы самой клетки, а нарушать только репродукцию вируса внутри неё.
Соблюсти все эти условия так же нереально, как допрыгнуть до Луны. Делаете одно — у вас «разваливается» другое. Это взаимоисключающие процессы.
Существующие препараты лишь «в какой-то мере препятствуют соединению вируса с клеткой», но не являются эффективными лекарствами. Вакцинация — это единственный способ спасти человечество от коронавируса.
Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан рассказала, что в настоящее время в разработке находятся четыре вакцины, две из которых могут начать тестировать уже через три-четыре месяца.
Кроме того, в рамках глобального форума Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который проходил в Женеве, эксперты обсудили возможные временные рамки для того, чтобы определить, какую из разрабаток протестировать в приоритетном порядке. Шваминатан отметила, что вакцина будет доступна через 12-18 месяцев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен