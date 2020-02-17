Первое лекарство от коронавируса запущено в производство в Китае. Это препарат, ранее известный как Favipiravir или Aviga. Он получил официальное одобрение местных властей на включение в список лекарств, потенциально эффективных в лечении новой болезни. Российских эксперты отнеслись к этому средству неоднозначно: препарат может быть токсичным и неэффективным.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Общее число заболевших китайским коронавирусом в мире сейчас составляет более 70 тысяч, а более 1,7 тысяч человек умерли от инфекции. Случаи заражения зафиксированы в 29 странах мира. Среди больных есть и россияне — 17 февраля болезнь была выявлена у нашей соотечественницы — пассажирки круизного лайнера Diamond Princess.

Diamond Princess Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь отметил, что клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса во время исследований показали несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового коронавируса, а некоторые вакцины уже тестируют на животных.

Китайский препарат ингибирует (подавляет или задерживает течение физиологических и физико-химических процессов — NEWS.ru) РНК-содержащие вирусы, к которым и относится коронавирус. В России выпускаются лекарства с аналогичным эффектом, например Рибавирин, заявил в беседе с NEWS.ru вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского Михаил Щелканов. Принимать такие таблетке нужно с осторожностью, самолечение недопустимо.

Подобные препараты дают определенную степень токсичности. Поэтому я бы не рекомендовал их пить без наблюдения специалиста. Лучше их принимать в клинических условиях, под присмотром врача. Михаил Щелканов вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского

Препараты против короновируса нужно пить всем заболевшим. Даже если человек переносит недуг легко, он может заразить людей с ослабленным организмом. Наиболее уязвимы перед болезнью дети, беременные женщины, старики, курящие, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил Щелканов.

В свою очередь, доктор медицинских наук и вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев усомнился в абсолютной эффективности любых препаратов для лечения вирусов: создать подобное лекарство крайне сложно. Необходимо соблюсти три противоречащих друг другу условия.

Препарат должен быть способен проникнуть внутрь клетки, ведь все вирусы — внутриклеточные паразиты. При этом вещество не должно «ломать» обменные процессы самой клетки, а нарушать только репродукцию вируса внутри неё.

Соблюсти все эти условия так же нереально, как допрыгнуть до Луны. Делаете одно — у вас «разваливается» другое. Это взаимоисключающие процессы. Виктор Зуев доктор медицинских наук и вирусолог института им. Гамалеи доктор медицинских наук и вирусолог института им. Гамалеи

Существующие препараты лишь «в какой-то мере препятствуют соединению вируса с клеткой», но не являются эффективными лекарствами. Вакцинация — это единственный способ спасти человечество от коронавируса.

Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан рассказала, что в настоящее время в разработке находятся четыре вакцины, две из которых могут начать тестировать уже через три-четыре месяца.

Кроме того, в рамках глобального форума Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который проходил в Женеве, эксперты обсудили возможные временные рамки для того, чтобы определить, какую из разрабаток протестировать в приоритетном порядке. Шваминатан отметила, что вакцина будет доступна через 12-18 месяцев.