https://static.news.ru/photo/1f22222c-c11e-11e9-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники силовых ведомств Китая проходят тренировки по обращению с «ужасающими гигантскими вилами». Новое оружие направлено на подавление протестов.

Полицейские изучают приспособление в Шэньчжэне, который расположен недалеко от границы с Гонконгом, где проходят массовые акции, передаёт Daily Mail .

По данным издания, спецсредство способно поражать людей электрическим током, оставляя ожоги.

Как писал News.ru, масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.