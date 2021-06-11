Китайцы оценили российские способы борьбы с похмельем

Статью о главных способах борьбы с похмельем, которые используют россияне, опубликовал китайский портал Sohu.
По мнению автора материала,
Также похмелье можно победить, выпив небольшое количество огуречного или капустного рассола. Кроме того, по утверждению автора, хорошим способом борьбы с последствиями возлияний является употребление йогурта.
При этом в статье сообщается, что россияне, дабы избежать последствий употребления большого количества алкоголя, принимают меры прямо во время застолья. Например, для снижения ударной силы алкоголя они закусывают водку солёными огурцами, а также разбавляют спиртное минеральной водой или колой.
Ранее стало известно, что в прошлом году в России резко увеличилось количество «алкогольных смертей». От причин, связанных с употреблением горячительного, умерли 50 435 человек. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 47 427 человек, сообщили в Росстате. При этом в позапрошлом году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом.