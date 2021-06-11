В пандемию россияне стали чаще спиваться

https://static.news.ru/photo/8c3b52d4-cb67-11eb-8516-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прошлом году в России резко увеличилось количество «алкогольных смертей». От причин, связанных с употреблением горячительного, умерло 50 435 человек, для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 47 427 человек, сообщили в Росстате. При этом в позапрошлом году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018-ым.

О росте потребления спиртного и алкогольной смертности весной 2020 года сообщал Минздрав. Его глава Михаил Мурашко рассказал, что на 2-3% увеличился спрос на алкоголь во время самоизоляции. При этом он отмечал, что пьянство во время распространения коронавируса недопустимо, потому что спиртное «снижает иммунитет».

В 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО, Пензенская область. Далее следуют Сахалинская и Магаданская области.

Ранее, NEWS.ru писал, что специалисты компании «Delta Системы безопасности» назвали города — рекордсмены по «пьяным» преступлениям в России. На первом месте оказался Санкт-Петербург.