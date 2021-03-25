Китайцы объявили бойкот брендам H&M и Nike

Из-за отказа H&M и Nike использовать хлопок из Синьцзяна китайские пользователи объявили им бойкот. Как стало известно, компании отказались от хлопка, обвинив власти Китая в «геноциде уйгуров» и использовании «рабской силы».
В ответ китайские представители брендов H&M и Nike также отказались от своих сделок, а большинство крупных китайских платформ электронной коммерции вычистили из результатов поиска всю продукцию, связанную с этими компаниями.
Издание Global Times
H&M следует западному политическому тренду, бойкотируя синьцзянский хлопок, что является невежественным и высокомерным <...>. Wuikatimes, лидер розничной торговли в Синьцзяне, твёрдо защищает национальный имидж и интересы, — заявили в компании.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает действия китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности», писал NEWS.ru.
Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР якобы ущемляются права и свободы местных жителей.
Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Жители этого китайского региона в основном мусульмане-сунниты. Они говорят на уйгурском языке, который относится к тюркской языковой группе.