Китайцы объявили бойкот брендам H&M и Nike

https://static.news.ru/photo/332a929a-8d7d-11eb-8d66-96000091f725_660.jpg Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за отказа H&M и Nike использовать хлопок из Синьцзяна китайские пользователи объявили им бойкот. Как стало известно, компании отказались от хлопка, обвинив власти Китая в «геноциде уйгуров» и использовании «рабской силы».

В ответ китайские представители брендов H&M и Nike также отказались от своих сделок, а большинство крупных китайских платформ электронной коммерции вычистили из результатов поиска всю продукцию, связанную с этими компаниями.

Издание Global Times сообщило , что материнская компания сети торговых центров в столице Синьцзяна Урумчи Wuikatimes, в котором есть магазин H&M, потребовала от бренда извиниться перед синьцзянцами.

H&M следует западному политическому тренду, бойкотируя синьцзянский хлопок, что является невежественным и высокомерным <...>. Wuikatimes, лидер розничной торговли в Синьцзяне, твёрдо защищает национальный имидж и интересы, — заявили в компании.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает действия китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности», писал NEWS.ru.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР якобы ущемляются права и свободы местных жителей.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Жители этого китайского региона в основном мусульмане-сунниты. Они говорят на уйгурском языке, который относится к тюркской языковой группе.