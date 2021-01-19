СМИ: США объявили действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом»

https://static.news.ru/photo/d104fee8-5a7d-11eb-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Snatenkov/Global Look Press

Вашингтон считает действия китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

После тщательного изучения доступных фактов я пришёл к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР совершала преступления против человечности в Синьцзяне. Кроме того, я пришёл к выводу, что КНР осуществляла там геноцид, — цитирует заявление Помпео ТАСС.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР якобы ущемляются права и свободы местных жителей.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Жители этого китайского региона в основном мусульмане-сунниты. Они говорят на уйгурском языке, который относится к тюркской языковой группе.

Власти КНР создали «центры по перевоспитанию» мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что они ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма и в них они получают новые навыки, чтобы впоследствии найти хорошую работу.

Политологи газеты The Wall Street Journal считают, что первоочерёдной задачей в области внешней политики для избранного президента США Джо Байдена станет разработка нового стратегического подхода к КНР, сообщал NEWS.ru.