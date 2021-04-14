Китайца с синдромом Дауна убили ради «подставных похорон»

https://static.news.ru/photo/5120e08e-9d17-11eb-899d-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Hu Yuguang/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Верховный суд китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года обвиняемого в убийстве мужчины с целью продажи его семье, желавшей скрыть похороны скончавшегося родственника.

Осуждённый получил в 2017 году предложение от семейства, потерявшего близкого человека, предоставить за вознаграждение мёртвое тело, чтобы родственники могли кремировать его, как это положено по закону КНР, а «своего» усопшего тайно предать земле согласно местным обычаям.

Согласно версии следователей, речи об убийстве не было — клиенты осуждённого рассчитывали, что получат тело умершего от естественных причин. Но мужчина выбрал другой способ: он нашёл жертву — молодого человека с признаками синдрома Дауна, который занимался уборкой мусора, заманил его в машину и напоил спиртным, пишет «Ридус». Позднее преступник передал тело своим клиентам, за что получил 90 тысяч юаней (около миллиона рублей), также 17 тысяч заработал посредник, который свёл убийцу с клиентами.

Китайские власти ведут кампанию против захоронения умерших в земле, пытаясь заменить его кремацией. Целью кампании является сохранение свободных земель для сельскохозяйственных нужд. В провинциях КНР, где обычаи требуют погребения усопшего в земле, нередко происходят инциденты с «подставными похоронами», во время которых сжигают тело другого человека, а настоящее тело родственника погребают согласно традиции.

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