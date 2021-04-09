«Дяденька, отпустите!»: сибирячка в одиночку отбила ребёнка у незнакомца

https://static.news.ru/photo/36b98570-9961-11eb-8155-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Новосибирска Наталья Матвеева спасла шестиклассника, отбив его у подозрительного мужчины. Прохожий силой попытался забрать парня к себе в дом. Женщина оказалась единственной, кто обратил внимание на инцидент. Потерпевшего взрослый незнакомец буквально волоком тащил. Ребёнок кричал: «Дяденька, отпустите!»

ЧП произошло 7 апреля. Вечером пострадавший решил погулять с одноклассниками и пойти на остановку другой, незнакомой дорогой. Когда мальчик шёл навстречу друзьям, внезапно кто-то схватил его за рюкзак и куда-то потащил. Перепуганный юноша изо всех сил вырывался из чужих рук, но оказался бессилен. В этот момент мимо проходила 54-летняя Наталья Матвеева, пишет «КП в Новосибирске».

Я пыталась вырвать мальчишку из рук «дяденьки», но тот вцепился в него мёртвой хваткой. Мужчина начал орать, что этот ребёнок пытался разбить окна в доме, так что сейчас восторжествует справедливость. Какая справедливость? <...> Я спрашиваю у мужчины: «Куда вы его тащите?», а он мне уверенным голосом: «Домой!», — вспоминает Матвеева.

Пытаясь отбить школьника, Наталья вслух перечислила статьи УК РФ, касающиеся домогательств. В это время в автомобилях спокойно сидели люди, добавила собеседница портала. Когда удалось отстоять ребёнка, у неё появилась группа поддержки — подошёл мужчина и спросил, что случилось. Пока Матвеева объясняла, незнакомец исчез. К слову, в доме, где якобы живёт подозрительный тип, все окна целы.

По словам адвоката Дениса Садовского, матери парня стоит написать заявление в правоохранительные органы, ЧП является поводом для доследственной проверки. Такое поведение взрослого мужчины не может не настораживать, даже если несовершеннолетний что-то натворил, нельзя устраивать «разборки» без родителей и полиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Новосибирский областной суд признал виновным 35-летнего Рустама Фатуллаева в убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышёвой и назначил ему 17 лет колонии строгого режима. Фигуранта обязали выплатить семье покойной 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным следствия, подозреваемый совершил преступление 27 января 2020 года на почве ревности в подъезде жилого дома. Приговор в законную силу не вступил. Потерпевшая умерла в тот же день в городской клинической больнице, тест ДНК позже подтвердил, что отец ребёнка — именно Фатуллаев.