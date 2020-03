В последние дни Китай заявляет о поразительных результатах борьбы с эпидемией: из временных больниц Ухани выписывают последних инфицированных, а случаи новых заражений вроде как идут на спад. При этом, по данным Минздрава страны, почти половина случаев «привозные» — COVID-19 диагностируют у туристов, вернувшихся из стран, где сейчас бушует эпидемия. Так, 11 марта было выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом, 10 — у людей, приехавших из-за рубежа.

То, что Китаю удалось в короткий срок победить эпидемию коронавируса, объясняют тем, что правительство взяло на себя расходы по диагностированию заболевания у населения. Как пишет издание South China Morning Post, властям стран, в которых наблюдается стремительное увеличение числа заражений COVID-19, необходимо быть готовыми к финансированию лечения собственных граждан, чтобы те не боялись идти к врачу. В КНР, по данным издания, для лечения пациентов применялся такой дорогостоящий метод, как экстракорпоральная мембранная оксигенация: кровь пациента, у которого наблюдаются трудности с дыханием, искусственно насыщают кислородом. Расходы на эту процедуру, включая оплату услуг медперсонала взяло на себя правительство. Общая сумма субсидий составила порядка 110,5 млрд юаней (более $15 млрд).

В то время, как Китай начинает справляться с эпидемией, в других странах, особенно в Европе, множится количество заболевших. Лидером выступает Италия с более чем 12 тыс. случаев заражений. Также вирус получил широкое распространение в Германии, Франции и Испании. Постепенно эпидемия доходит и до США. На этом фоне власти КНР стараются переложить вину на другие государства и выдвигают версию о том, что хоть эпидемия COVID-19 и началась в Ухани, сам он пришёл из-за рубежа.

Как пишет издание La Croix, массивная кампания по дезинформации была запущена в начале марта. Одна из её задач — «стереть» из медийного пространства тот факт, что власти Китая практически два месяца скрывали распространение коронавируса в стране. Журнал Foreign policy отмечает : врачу из Ухани, который впервые объявил о COVID-19, пришлось под давлением отказаться от своих слов. Сам он умер от коронавируса в феврале 2020 года. Ещё трое гражданских журналистов из Китая, говоривших о начале эпидемии, были заключены под стажу. Их местонахождение и судьба неизвестны. Одновременно с этим государственные СМИ Китая публиковали фото и видео больных, которые якобы хорошо себя чувствовали и даже танцевали в палатах больницы.

Вторая задача пропагандистской машины — переложить вину за возникновение вируса на Японию, Италию или Южную Корею. Всех послов Китая за рубежом обязали распространить в Twitter и посредством электронной почты следующий текст: «несмотря на то, что коронавирус был обнаружен в Ухани, это не значит, что он там зародился. Его происхождение неизвестно, мы пытаемся его установить». Сообщения похожего содержания уже можно увидеть в Twitter-аккаунтах разных глав китайских дипмиссий. Также в личной переписке послы и сотрудники посольств начали использовать термин «японский вирус» (некоторые итальянский или корейский), когда речь идёт о COVID-19. Как пишет портал Axios, китайская дипмиссия в Австралии даже разослала журналистам местных СМИ письма, в которых упрекала их в намеренном политизировании темы коронавируса и призывала не писать о том, что он «якобы» зародился в КНР.