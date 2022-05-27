Китай закрыл небо для российских Boeing Китай закрыл небо для Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ»

Фото aviastartu.ru

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. В частности, речь идет о пяти лайнерах с «двойной регистрацией», которые не соответствуют требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации).

Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется с соответствующими штрафными санкциями, — сообщает источник.

Издание также приводит данные сервиса Airfleets, согласно которым все пять упомянутых воздушных судов имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они числились на Бермудских островах.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» из-за ограничений на полеты в аэропорты южной части России временно прекратила продажу билетов по этим направлениям. Отмечается, что билеты недоступны к покупке до 30 июня.