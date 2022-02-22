Китай выступил против введения односторонних санкций в отношении России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:58, 23 февраля 2022
Фото: Артем Иванов/ТАСС
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Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о возможном введении ограничений в отношении России. Дипломат подчеркнула, что китайские власти никогда не считали санкции эффективным способом урегулирования конфликтов, передаёт РИА Новости.
Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства... Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, — сказала она.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ и Промсвязьбанке, а также 42 дочерних организациях. По его словам, Вашингтон отрезал России доступ к западному финансированию. РФ не может больше заимствовать у Запада и обеспечивать свой долг на американских рынках.
Также сообщалось, что США при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти $750 млрд. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США. Он отметил, что ни одно финансовое учреждение РФ не находится в безопасности, пока существует вероятность продолжения «вторжения» России на Украину.