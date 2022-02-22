Китай выступил против введения односторонних санкций в отношении России

Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о возможном введении ограничений в отношении России. Дипломат подчеркнула, что китайские власти никогда не считали санкции эффективным способом урегулирования конфликтов, передаёт РИА Новости.

Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства... Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ и Промсвязьбанке, а также 42 дочерних организациях. По его словам, Вашингтон отрезал России доступ к западному финансированию. РФ не может больше заимствовать у Запада и обеспечивать свой долг на американских рынках.