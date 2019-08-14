https://static.news.ru/photo/7ef9ab7e-be72-11e9-9996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Китая отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о стягивании Пекином войск к границам специального административного района Гонконг. Дипломаты призвали Вашингтон не совать нос в дела региона.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Гонконге относится исключительно к внутренним делам Китая.

Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга, — цитирует заявление китайского МИДа РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что Пекин стягивает войска на границу с Гонконгом. Такие данные главе государства предоставила разведка США.