МИД Китая отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о стягивании Пекином войск к границам специального административного района Гонконг. Дипломаты призвали Вашингтон не совать нос в дела региона.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Гонконге относится исключительно к внутренним делам Китая.
Мы ещё раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга, — цитирует заявление китайского МИДа РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что Пекин стягивает войска на границу с Гонконгом. Такие данные главе государства предоставила разведка США.